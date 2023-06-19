Сенсация: в мае все подешевело — статистические данные по Витебской области

Сяржук Серабро • 19/6/23 18:00 • Эканоміка

По данным официальной статистики в мае в Витебской области упали цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги. Хотите знать на сколько?



По сравнению с апрелем 2023 года индекс цен в регионе составил:

на продовольственные товары — 99,3%;

на непродовольственные товары – 99,9%;

на услуги – 99,98%.

Как видим, в последний месяц на Витебщине дешевело все, падение цен, в зависимости от категории, составило от 0,02 до 0,7 процентного пункта.

Сильнее всего подешевели овощи — сразу на 18,8%, масло растительное стало дешевле на 4,4%, а крупы — на 0,6%. При этом фрукты почему-то подорожали на 1,4%.

В категории непродовольственных товаров падение общего знаменателя цен обеспечило дешевое хозяйственное мыло — этот товар подешевел на 2,4%, цены на бензин упали на 0,9%, а на телевизоры — 0,7%.

В сфере услуг с началом теплого сезона туристические фирмы скинули ценник на 3,5%, бытовые услуги тоже подешевели на 0,5%. Правда, здорово подкачала Белоруская железная дорога, которая подняла цены на 8,6%, а также санатории — их прейскурант вырос на 5,3%.