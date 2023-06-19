Сразу пять человек утонули за выходные в Витебской области, на воде гибнут чаще, чем в прошлом году

Зоя Машэка • 19/6/23 16:31 • Здароўе

За выходные в Витебской области от утопления погибли пять человек, среди них 17-летний подросток.



Гибель людей на воде зафиксирована в Полоцком, Витебском и Шарковщинском районах.

Вечером 16 июня спасателям поступило сообщение об утонувшем человеке на озере Городно в деревне Городнянский мох Витебского района. Очевидцы рассказали, что мужчина выпивал на берегу , а потом решил искупаться. Его тело было обнаружено спасателями на расстоянии 150 метров от берега только на следующий день. Утонувшим оказался 36-летний сельчанин из деревни Зубаки.

17 июня в 17:21 в МЧС сообщили об утонувшем человеке на озере Сватье вблизи агрогородка Полота Полоцкого района. Как рассказала женщина, они с братом отдыхали на озере. Во время купания она заметила, что ее 51-летний брат начал тонуть. После безрезультатных попыток очевидцев помочь мужчине, вызвали спасателей. Его тело часом позже извлекли на берег водолазы.

В тот же вечер человек утонул в искусственном водоеме, по улице Сливовая в садовом товариществе «Строитель» Витебского района. На стоянии 10 метров от берега спасатели нашли тело утопленника. Как рассказали очевидцы, мужчина отплыл от берега и через некоторое время начал тонуть. Ему пытались оказать помощь, однако не смогли, после чего вызвали подразделения МЧС.

Об этих двух субботних случаях «ННВ» сообщали вчера.

В воскресное утро утопленника местные жители обнаружили в озере Княж в деревне Столица Шарковщинского района. 64-летний пенсионер, по словам очевидцев, ловил рыбу с лодки, а потом пропал из виду. Позже прохожими на поверхности воды было обнаружено его тело.

Вечером 18 июня полоцким спасателям позвонила женщина и сообщила об утонувшем подростке в карьере вблизи улицы Калинина в городе Полоцке. Как рассказал товарищ утонувшего, вместе они пошли к водоему для отдыха, с собой у них были слабоалкогольные спиртные напитки. Чуть позже 17-летний друг решил искупаться и, отплыв от берега, пропал из виду. Его тело было обнаружено водолазами на глубине около 2,5 метров.

Всего с начала года в Витебской области утонули 30 человек, из них 2 несовершеннолетних, это на 5 случаев больше, чем в прошлом году, сообщается пресс-службой МЧС.