В Витебской области в. полтора раза увеличили количество рыболовных угодий, где можно заниматься троллингом и подводной охотой

Сяржук Серабро • 19/6/23 17:09 • Экалогія

Витебский облисполком внес изменения в перечень рыболовных угодий, в которых может осуществляться подводная охота или троллинг.



Соответствующий документ был подписан Александром Субботиным 31 мая. В результате количество водоемов и водотоков, где можно заниматься подводной охотой и (или) ловом рыбы на дорожку с судов с двигателями, при котором разрешается использование одной приманки или наживки на одного рыболова вырос в 1,6 раза.

Изначально, документ, принятый год назад, включал 213 рыболовных угодий, на подавляющем большинстве из которых разрешался и троллинг, и подводная охота. Исключение составляли только 5 озер и 1 река в Россонском районе, где можно было заниматься только подводной охотой.

В новый список уже включено 348 водоемов и водотоков, а подход к разрешению троллинга или подводной охоты стал более дифференцированным.

Решение Витебского облисполкома, вносящее эти изменения, вступило в силу после его официального опубликования.