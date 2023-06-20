По 540 рублей за карася — улов браконьеров потянул на 20 000 рублей и уголовное дело
Уголовное дело о незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, возбуждено в отношении двух жителей Бешенковичского района, поймавших 37 рыб.
В мае 26-летний и 56-летний мужчины отправились на озеро Стрежень в Чашникском районе и с лодки установили там 20 рыболовных сетей.
На следующий день жители Бешенковичского района сняли сети с уловом и уже гребли к берегу, когда были задержаны сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира.
Улов составил 28 карасей, 5 линей, 3 окуня и 1 красноперку — то есть в среднем в одну сеть попало по 2 рыбы. При этом рыбачили мужчины браконьерским способом и в неразрешенные сроки.
В результате этот скромный улов оценили на сумму более 20 тысяч рублей. Что, в результате, повлекло возбуждение уголовного дела по части 4 статьи 281 УК — незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, сообщается пресс-службой СК.