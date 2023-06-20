Всего 8634 участника ЦТ зарегистрировано в Витебской области, это 2,3 меньше чем в прошлом году

Ігар Арцюх • 20/6/23 20:31 • Адукацыя

По сравнению с прошлым годом количество участников централизованного тестирования в Витебской области сократилось более чем в два раза.



В целом по Витебской области зарегистрировано 8634 участника тестирования. В 2022 году их было 20 285 человек, а в 2021 — 21 032.

Первый экзамен был по белорусскому языку, его сдавали только 223 абитуриента или всего лишь 2,6% от всех зарегистрированных.

Для участников ЦТ в регионе традиционно организовано 4 пункта тестирования: на базе Витебского государственного технологического университета, Витебского государственного университета, Полоцкого государственного университета и Оршанского государственного механико-экономического колледжа.

Наиболее многочисленными по количеству участников из 11 предметов будут вступительные испытания по физике, русскому и иностранным языкам. 11, 13 и 15 июля определены как резервные дни для участия в тестировании (при наличии уважительной причины неявки).

Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 1 июля по 6 июля в Витебском государственном технологическом университете.

Итоги первого дня центрального тестирования показали хорошую организационную подготовку. Нарушений в ходе проведения ЦТ не установлено, сообщает пресс-служба КГК.