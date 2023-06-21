До +31 °C поднимется сегодня температура воздуха в Витебской области. Оранжевый уровень опасности

Сяржук Серабро • 21/6/23 15:05 • Экалогія

Из-за угрозы сильной жары на 21 июня в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности.



По прогнозам синоптиков в среду на большей территории области температура воздуха достигнет +31 °C.

В минувшие сутки на территории севера Беларуси жарче всего было непосредственно в самом областном центре — 20 июня в Витебске столбик термометра поднимался до отметки +29,4 °C.

Сегодня на витебской метеостанции уже зафиксирована такая же температура. В Шарковщине атмосферный воздух прогрелся до +29,2 °C, в Лынтупах — до +29 °C.