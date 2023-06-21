В неуплате 1,2 миллиона рублей налогов подозревают руководство витебской кампании, обсуживающей кассовые аппараты

• 21/6/23 15:57 • Эканоміка

За уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 1,2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело в отношении руководства одной из витебских кампаний.
В неуплате 1,2 миллиона рублей налогов подозревают руководство витебской кампании, обсуживающей кассовые аппараты. Фото КГК

Фирма занимается реализацией и обслуживанием кассового оборудования. По версии КГК, должностные лица компании организовали в 2017 году государственную регистрацию еще одного субъекта хозяйствования с аналогичным видом деятельности и применяющим упрощенную систему налогообложения.

Впоследствии получаемая от реализации и обслуживания кассового оборудования выручка искусственно разделялась между двумя обществами, тем самым создавая видимость законности применения упрощенной системы налогообложения.

В неуплате 1,2 миллиона рублей налогов подозревают руководство витебской кампании, обсуживающей кассовые аппараты. Фото КГК

Кроме того, для занижения полученной выручки руководители компании организовали приобретение этими субъектами хозяйствования 9 объектов недвижимости в Минске и Витебске, а затем – реализацию их по заниженной стоимости аффилированным лицам (родственникам и знакомым).

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 243 УК, сообщает пресс-служба КГК.

В неуплате 1,2 миллиона рублей налогов подозревают руководство витебской кампании, обсуживающей кассовые аппараты. Фото КГК

Руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1 200 000 рублей.

            
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