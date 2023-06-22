Автобус с могилевскими туристами, ехавшими в Питер, перевернулся в Витебском районе

Зоя Машэка • 22/6/23 22:20 • Падзеі

22 июня на 93-м километре трассы М-8 опрокинулся туристический автобус «Neoplan», в котором, включая водителя, ехало 50 человек.



По предварительной информации ГАИ, около 17:40 в Витебском районе водитель автобуса совершил попутное столкновение с кроссовером «Nissan», который остановился на перекрестке для осуществления левого поворота.

После столкновения с внедорожником автобус съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся. В момент ДТП в «Neoplan» находилось 49 пассажиров, включая семьи с детьми — могилевчане, ехавшие в Санкт-Петербург (РФ) на экскурсию. За медицинской помощью обратились 17 человек.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.

В больницу «скорая» доставила восемь человек, из них на обследование оставили троих — двух женщин и ребенка.