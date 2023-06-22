Дети обнаружили утонувшую девочку на дне озера Задевское в Поставах

Зоя Машэка • 22/6/23 17:19 • Здароўе

14-летняя девочка утонула в озере в Поставах, ее тело обнаружили купавшиеся дети.



Вечером 21 июня на Задевском озере купалась группа ребятишек. Один из мальчиков, нырнув, обнаружил под водой ужасающую находку — на дне озера лежало тело девочки.

Тело ребенка из воды извлекли работники ОСВОД, дежурившие на водоеме. Как позже выяснится, утонула 14-летняя школьница из райцентра, которая пришла купаться на озеро с друзьями.

Задевское озеро находится на западной окраине Постав. Несмотря на то, что пляже отдыхало много людей, трагедию никто не заметил. Очевидцев того, как тонул ребенок не нашлось, никто не услышал криков о помощи.

В настоящий момент следователи проводят проверку. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает сайт СК.

Это уже 31-й случай утопления, зарегистрированный в Витебской области с начала 2023 года.