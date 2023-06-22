Грозы и жару обещают синоптики в Витебской области

ННВ • 22/6/23 0:03 • Экалогія

Днем 22 июня на большей части Витебской области ожидаются грозы и сильная жара.



При грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду — 8 баллов по шкале Бофорта.

По восточной половине области при этом ожидается, что максимальная температура воздуха достигнет +31 °С.

21 июня самая высокая температура в Витебской области зафиксирована в Верхнедвинске — +30,6 °C, в Витебске столбик термометра поднимался ровно до +30 °C.