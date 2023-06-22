В Витебске горел индустриальный колледж, пострадала 16-летняя девушка. Видео

Зоя Машэка • 22/6/23 16:44 • Адукацыя

Утром 22 июня произошел пожар в здании Витебского государственного индустриального колледжа, отравление получила одна из учащихся.



О пожаре в учреждении образования стало известно в 6:38. На место инцидента первые подразделения прибыли уже через три минуты.

Встретившие пожарных работники коллежа сообщили им, что в здании может находиться подросток. 16-летнюю девушку удалось найти на лестничной площадке между первым и вторым этажами, она была в сознании.

Спасатели вынесли учащуюся на свежий воздух и передали медикам. С диагнозом отравление продуктами горения ребенка госпитализировали в Витебскую детскую областную клиническую больницу.

На момент возникновения пожара в здании колледжа находилось 9 человек, здание покинули самостоятельно до прибытия пожарных и не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.

Причина пожара устанавливается. Проверку по пожару проводит ОВД администрации Железнодорожного района Витебска.