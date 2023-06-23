Программа празднования Дня города в Витебске
Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню города Витебска, а также к годовщине освобождения областного центра от оккупантов.
~23 июня (пятница)~
- Площадка рядом с УК «Витебский областной краеведческий музей» (улица Ленина, 36)
17.00 — «ВИТЕБСК ИСТОРИЧЕСКИЙ». Открытие монументально–декоративной скульптуры. «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!». Праздничное поздравление.
- Улицы Суворова, Ленина, сквер имени Маяковского
16.00–18.00 — «ВИТЕБСК. ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ». Художественно–музыкальная акция.
- Ратуша (балкон с улицы Суворова)
17.30 — «СКРИПКА НАД ГОРОДОМ». Музыкальное поздравление городу.
- Выставочный зал «Духовской круглик» (проспект Фрунзе, 13А/1)
16.00 — «ВИТЕБСК ПО–ШАГАЛОВСКИ». Презентация выставки работ участников Международного фестиваля фотографии «ФотоКрок».
- Открытая площадка у Музея истории частного коллекционирования (проспект Фрунзе, 13)
16.30–18.00 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова.
- Летний амфитеатр (проспект Фрунзе, 13А)
17.30– 20.00 — «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!». Открытие праздника города Витебска. Торжественное собрание, вручение городской премии «Витебчанин года». Праздничный концерт.
- Площадь Победы – проспект Московский – улица П. Бровки – проспект Московский – площадь Победы
20.00–22.00 — автопробег и автовыставка участников соревнований по автомобильному спорту GYMKHANA DRIVE.
- Дворик Ратуши
20.30–22.00 — музыкальное поздравление городу. Выступление кавер-бэнда CHERRY TOWN.
~24 июня (суббота)~
- Площадка у гостиницы «Лучеса» — пр–т Черняховского — площадь Победы — пр–т Московский — улица Смоленская
10.00 — праздничный проезд трамвайной техники, посвященный 125-летию открытия трамвайного движения в Беларуси. Торжественное открытие и выход на маршрут передвижного музея-трамвая. Экскурсия на трамвае.
- Площадь Победы
11.00–16.00 — «ВИТЕБСКИЙ ТРАМВАЙ НОМЕР 1». Праздничная концертная программа. Выставка автотехники, пассажирского электротранспорта. Автопробег. Конкурс рисунков на асфальте.20.00–23.00 — «ДРЕВНИЙ ВИТЕБСК – ВСЕГДА МОЛОДОЙ!». Гала–концерт.23.00 — праздничный фейерверк.
- Парк 1000-летия Витебска
14.00–16.00 — торжественное открытие парка 1000-летия Витебска после реконструкции. Праздничная программа.
- Улица Суворова, сквер имени Маяковского, улица Комиссара Крылова
11.00–14.00 — «СИЯНИЕ ТАЛАНТОВ — 2023». Городская культурно–зрелищная программа (конкурсы, выставки, перфомансы, концерты, танцевальные батлы и др.). «ЗООПАРК НА ПРОГУЛКЕ». Акция.14.00–18.00 — «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРОМТ».11.00–18.00 — ярмарка ремесленников.
- Ратуша (балкон с улицы Суворова)
18.00–19.00 — «СКРИПКА НАД ГОРОДОМ». Музыкальное поздравление городу.
- Улица Суворова, 3
12.00 — презентация проекта оформления городской среды (росписи «Арка», «Люки»).
- Улица Суворова
11.00–18.00 — «СМАЧНА АДПАЧЫВАЕМ». Интерактивная площадка (мастер–класс по выпечке блинов на колоде, игры, конкурсы, развлечения).
- Сквер имени Маяковского
11.00–15.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ». Пленэр–выставка инситного искусства участников народного клуба художников–любителей «Контур».
- ТЗУ «Белорусский театр «Лялька» (улица Пушкина, 2)
11.00 –12.20 — «ВІЦЕБСК – КАЗКА МАЙГО ЖЫЦЦЯ». Программа с показом спектакля «Дапытлівы слонік».
- Пушкинская площадь
11.00–17.00 — «БИБЛИОАРТ». Литературный библиотечный проект. Выступления поэтов, писателей и чтецов.19.00–24.00 — «ПЛОЩАДЬ «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Проекты артистов уличного искусства файер–студии «Атома», цирковой студии ZARKANA, школы барабанов BARABAND, Николая Челнокова и др. «СНОВИДЕНИЯ». Театральный проект народного молодежного театра «Колесо».
- Арт–пространство «Толстого, 7» (внутренний дворик)
11.00–15.00 — «ГОРОДСКОЙ СКЕТЧ–ПЛЕНЭР». Инсталляции, мастер–классы, выставки. Выставки VIII Международного фотофестиваля имени Сигизмунда Юрковского «ФОТОКРОК».Открытая площадка перед зданием ГУ «Витебский областной методический центр народного творчества» (улица Ленина, 35а)9.00–18.00 — «УЗГОРСКІ ГАСЦІНЕЦ». Выставка–ярмарка изделий мастеров народных художественных ремесел. Мастер–классы по изготовлению глиняных игрушек.
- У здания Художественного музея (улица Ленина, 32)
11.00, 14.00, 17.00 — «ВИТЕБСК ТУРИСТИЧЕСКИЙ». Тематические экскурсии (бесплатные).
- Площадь Свободы
11.00–18.00 — «ВИТЕБСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП». Концертная программа.
- Открытая площадка у Музея истории частного коллекционирования (проспект Фрунзе, 13)
12.00–13.30 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова.
- Нижняя площадка культурно–спортивного комплекса Летнего амфитеатра (проспект Фрунзе, 13А)
11.00–20.00 — GYMKHANA DRIVE. Соревнования по автомобильному спорту.
- Автомобильная площадка под путепроводом «Полоцкий»
11.00–19.00 — WILD RIDER CUB. Соревнования по мотоджимхане, 2–й этап чемпионата Беларуси.
- Внутренний дворик ГКУ «Витебская областная филармония» (улица Ленина, 69)
11.00–12.00 — «КАРАМЕЛЬКА И ГОРОШИНКА НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ». Филармония – детям (3+).
- Комплекс культурно–массового отдыха им. Советской Армии
11.00–22.00 — «ПЛОСКАЯ ГОРА». фестиваль исторической реконструкции (с участием клубов исторической реконструкции, общественных объединений, индивидуальных лиц, занимающихся исторической реконструкцией, этнографических коллективов, ремесленников, коллективов средневекового танца и файер-шоу).
- Парк Победителей
12.00–14.00 — «ВИТЕБСК – ГОРОД МЕЧТЫ».16.00–18.00 — концертные программы.10.00–01.00 — работа аттракционов.
- Парк имени Фрунзе (у фонтана)
18.00–01.00 — «БУХТА ДРАКОНА». танцевально-музыкальная программа.
- Дворик Ратуши (улица Ленина, 36)
21.00 — «ШАГАЛ – МАЛЕВИЧ». Кинопоказ (режиссер А. Митта, 2013 г.)
~25 июня (воскресенье)~
- Площадь Победы
12.00–22.00 — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ.12.00–12.30 — регистрация участников велопробега.12.00–15.00 — работа интерактивных площадок.12.30–12.50 — открытие Дня молодежи.13.00–13.20 — фитнес-разминка.13.30–14.30 — «ВелоВитебск». Велопробег. Награждение.13.30–19.30 — областной тур национального фестиваля-конкурса молодежного творчества «Огонь молодежных талантов», гала-концерт участников фестиваля–конкурса молодежного творчества. Работа интерактивных площадок.20.00–22.00 — диджей-батл.9.00–15.00 — выставка автомобилей участников Российского Мустанг-Клуба.
- Открытая площадка у Музея истории частного коллекционирования (проспект Фрунзе, 13)
12.00–13.30, 18.00–19.30 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова.
- Площадка у ГУ «Дворец культуры «Руба»
11.00–14.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ». Концертно-развлекательная программа.
- Площадка у ГУ «Культурно–деловой центр «Первомайский»
12.00–15.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ». Народное гулянье.
- Парк имени Фрунзе (у фонтана)
16.00–18.00 — «В СТАРЫХ РИТМАХ». В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА». Танцевально-музыкальная программа в сопровождении духового оркестра.
- Площадь 1000–летия Витебска. Акватория реки Западной Двины
16.00–19.00 — «ВИТЕБСК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!». Парашютный праздник 4-го открытого чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий.
- ГУ «Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа» (улица Замковая, 2)
18.00 — «КАК Я ЛЮБЛЮ ГЛУБИНУ ТВОИХ ЛАСКОВЫХ ГЛАЗ…». Спектакль.
- Внутренний дворик ГКУ «Витебская областная филармония» (улица Ленина, 69)
21.30 — «ЗАКРЫТИЕ XXXIV КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА. ГАЛА-КОНЦЕРТ». Симфонический оркестр Витебской областной филармонии.
~26 июня (понедельник)~
- Площадь Победы
10.00 — возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины.
~23–26 июня~
- Город Витебск
(остановочные пункты по маршруту троллейбуса № 4)с 20 июня — «ВИТЕБСК – ГОРОД ХУДОЖНИКОВ». Проект.23 июня — Октябрьский район г. Витебска — «АДРЕСА ПАМЯТИ». Районный квест ОО «БРСМ». Первомайский район г. Витебска — «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ». Квест ОО «БРСМ» для бойцов студенческих отрядов УО «ВГУ им. П. М. Машерова». Железнодорожный район г. Витебска — «МОЙ РАЙОН – МОЯ ГОРДОСТЬ». Квест ОО «БРСМ».
- Комплекс культурно–массового отдыха им. Советской Армии
23 июня — народная зарядка. Акция #Роднае–народнае.
- Площадка у УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств»
26 июня 11.00 — «Молодежь ВМЕСТЕ». Флешмоб.
- Площадка у ГУО «Средняя школа № 29 г. Витебска»
23 июня 10.00 — «ТАБЕ, НАШ ГОРАД, ПРЫСВЯЧАЕЦЦА». Праздник микрорайона.
- Открытая площадка (улица Кирова, 5)
23 июня 11.30 — «ГОРОД КУЛЬТУРЫ». Праздничный концерт
- Сценическая площадка у ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик»
23 июня 12.00–13.00 — «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ГОРОД!». Праздничный концерт.
- **«Арт–пространство «Толстого, 7», выставочный зал (проспект Фрунзе, 11), учреждения культуры, учреждения образования, железнодорожный вокзал, организации города***
23–25 июня — «ФОТОКРОК». VIII Международный фотофестиваль им. Сигизмунда Юрковского (по отдельному плану).
- Витебский областной краеведческий музей (улица Ленина, 36)
23 июня 11.00–22.00 — подарок городу. «ДРЕВНИЙ ВИТЕБСКIX – XIV вв.», «РАТУША – ЦЕНТР ВИТЕБСКА». Выставки (вход свободный).Холл Ратуши — 23–24 июня 11.00–23.00 — подъем на смотровую площадку Ратуши.
- Художественный музей (улица Ленина, 32)
23 июня 11.00–21.00 — подарок городу. «ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ю. М. ПЭНА». Экспозиция (вход свободный).
- Музей истории частного коллекционирования (проспект Фрунзе, 13)
24–25 июня 11.00–21.00 — выставка «Николя Челноков представляет театральный музей SALTIMBANQUES.
- ГУО «Детская художественная школа г. Витебска» (улица Суворова, 3)
24 июня 12.30–13.00 — «ПЕРСПЕКТИВА–2023». Открытая выставка-конкурс изобразительного творчества среди учащихся детских художественных школ, детских школ искусств г. Витебска и городов-побратимов, молодежи ссузов, вузов.
- Сквер имени Маяковского
24 июня 13.00–14.30 — награждение победителей выставки-конкурса (по отдельному плану).
- Дом кино (улица Ленина, 40), кинотеатр «Мир» (улица Чехова, 3)
23–26 июня — показ художественных и документальных фильмов: «Витебская область», «Витебский коллаж», «Марк Шагал. Нереальная реальность», «УНОВИС», «Марк Шагал. Начало».
- Комплекс культурно-массового отдыха им. Советской Армии
24 июня 11.00–22.00, 25 июня 11.00–14.00 — «ПЛОСКАЯ ГОРА». фестиваль исторической реконструкции (с участием клубов исторической реконструкции, общественных объединений, индивидуальных лиц, занимающиеся исторической реконструкцией, этнографических коллективов, ремесленников, коллективов средневекового танца и файер-шоу) (по отдельному плану).
- Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия связи» (улица Ильинского, 43)
24–25 июня — «КУБОК КНЯГИНИ ОЛЬГИ — 2023». XXX Международный турнир по интеллектуальным играм (по отдельному плану).Аэродром Витебского аэроклуба имени А. К. Горовца ДОСААФ21–26 июня — 4-й открытый чемпионат Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий, парашютный фестиваль «Витебск собирает друзей!» (по отдельному плану).
- ФОК ГУ «ГФСК «Витебск» (улица Советская, 7)
23 июня 12.00, 14.00 — соревнования по шахматам, шашкам среди людей с инвалидностью, гостей и жителей г. Витебска.
- ФОК ГУ «ГФСК «Витебск» (улица 3–я Садовая, 26а)
24 июня 11.00 — турнир выходного дня по бильярду среди ветеранов спорта.
- Пойма реки Витьбы (сквер возле автостоянки)
23 июня 16.00–18.00 — «ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ ОГНИ РОДНОГО ГОРОДА». Ретромарафон в стиле 90-х.
- Пойма реки Витьбы
23 июня 14.00–18.00, 24 июня, 10.00–18.00, 25 июня, 10.00–16.00 — «МОТОР-2023». открытый Кубок Республики Беларусь в классах радиоуправляемых катеров FSR.
- Район площадки для игры в пляжный футбол
24 июня 12.00 — «ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ». Соревнования по силовым видам спорта среди молодежи.
- Площадка для игры в пляжный футбол
24 июня 12.00 — «В РИТМЕ ЗДОРОВЬЯ». Спортивный праздник ветеранов спорта.
- 24–25 июня — открытый городской турнир по пляжному футболу среди команд г. Витебска и Витебской области.
УК «Витебский областной музей
- Героя Советского Союза М. Ф. Шмырёва» (улица Чехова, 4)
26 июня 11.00 — «ПО СЛЕДАМ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ». Квест.
- Арт–центр Марка Шагала (улица Советская, 25)
26 июня 17.00 — вечер авторской песни и поэзии, посвященный 91-й годовщине со дня рождения Д. Г.Симановича.
- По городу
24 июня 12.00, 17.00 — экскурсии на трамвае. Отправление от трамвайного депо/проспект Генерала Людникова (проезд бесплатный).25 июня — автопробег участников Российского Мустанг-Клуба.26 июня 11.30 — «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД». Велопробег.
- Аллея вдоль улицы Кирова от пересечения с улицей Комсомольской до пересечения с улицей Димитрова, улица Ленина
23–25 июня 10.00–20.00 — республиканская универсальная ярмарка.
- Площадь Свободы
24 июня 10.00–20.00 — работа нестационарных торговых объектов, игровых площадок.
- Площадь Победы
24 июня 10.00–23.00, 25 июня, 12.00–22.00 — работа нестационарных торговых объектов, игровых площадок.
- Катание на теплоходах
23–26 июня — катание на теплоходах по реке Западной Двине.
- Площадь 1000–летия Витебска
24–25 июня 19.00–23.00 — полеты на воздушном шаре.
- Учреждения образования
23–26 июня — тематические мероприятия, посвященные Дню города.
- Учреждения музейного типа
23–26 июня — тематические выставки, посвященные Дню города.
- Библиотеки ГУ «ЦБС г. Витебска»
23–26 июня — тематические мероприятия, посвященные Дню города.
- Витебский зоопарк
24–25 июня — дни коллективного отдыха.