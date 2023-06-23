Программа празднования Дня города в Витебске

ННВ • 23/6/23 17:06 • Падзеі

Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню города Витебска, а также к годовщине освобождения областного центра от оккупантов.



~23 июня (пятница)~

Площадка рядом с УК «Витебский областной краеведческий музей» (улица Ленина, 36)

17.00 — «ВИТЕБСК ИСТОРИЧЕСКИЙ». Открытие монументально–декоративной скульптуры. «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!». Праздничное поздравление.

17.00 — «ВИТЕБСК ИСТОРИЧЕСКИЙ». Открытие монументально–декоративной скульптуры. «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!». Праздничное поздравление. Улицы Суворова, Ленина, сквер имени Маяковского

16.00–18.00 — «ВИТЕБСК. ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ». Художественно–музыкальная акция.

16.00–18.00 — «ВИТЕБСК. ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ». Художественно–музыкальная акция. Ратуша (балкон с улицы Суворова)

17.30 — «СКРИПКА НАД ГОРОДОМ». Музыкальное поздравление городу.

17.30 — «СКРИПКА НАД ГОРОДОМ». Музыкальное поздравление городу. Выставочный зал «Духовской круглик» (проспект Фрунзе, 13А/1)

16.00 — «ВИТЕБСК ПО–ШАГАЛОВСКИ». Презентация выставки работ участников Международного фестиваля фотографии «ФотоКрок».

16.00 — «ВИТЕБСК ПО–ШАГАЛОВСКИ». Презентация выставки работ участников Международного фестиваля фотографии «ФотоКрок». Открытая площадка у Музея истории частного коллекционирования (проспект Фрунзе, 13)

16.30–18.00 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова.

16.30–18.00 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова. Летний амфитеатр (проспект Фрунзе, 13А)

17.30– 20.00 — «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!». Открытие праздника города Витебска. Торжественное собрание, вручение городской премии «Витебчанин года». Праздничный концерт.

17.30– 20.00 — «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!». Открытие праздника города Витебска. Торжественное собрание, вручение городской премии «Витебчанин года». Праздничный концерт. Площадь Победы – проспект Московский – улица П. Бровки – проспект Московский – площадь Победы

20.00–22.00 — автопробег и автовыставка участников соревнований по автомобильному спорту GYMKHANA DRIVE.

20.00–22.00 — автопробег и автовыставка участников соревнований по автомобильному спорту GYMKHANA DRIVE. Дворик Ратуши

20.30–22.00 — музыкальное поздравление городу. Выступление кавер-бэнда CHERRY TOWN.

~24 июня (суббота)~

Площадка у гостиницы «Лучеса» — пр–т Черняховского — площадь Победы — пр–т Московский — улица Смоленская

10.00 — праздничный проезд трамвайной техники, посвященный 125-летию открытия трамвайного движения в Беларуси. Торжественное открытие и выход на маршрут передвижного музея-трамвая. Экскурсия на трамвае.

10.00 — праздничный проезд трамвайной техники, посвященный 125-летию открытия трамвайного движения в Беларуси. Торжественное открытие и выход на маршрут передвижного музея-трамвая. Экскурсия на трамвае. Площадь Победы

11.00–16.00 — «ВИТЕБСКИЙ ТРАМВАЙ НОМЕР 1». Праздничная концертная программа. Выставка автотехники, пассажирского электротранспорта. Автопробег. Конкурс рисунков на асфальте.20.00–23.00 — «ДРЕВНИЙ ВИТЕБСК – ВСЕГДА МОЛОДОЙ!». Гала–концерт.23.00 — праздничный фейерверк.

11.00–16.00 — «ВИТЕБСКИЙ ТРАМВАЙ НОМЕР 1». Праздничная концертная программа. Выставка автотехники, пассажирского электротранспорта. Автопробег. Конкурс рисунков на асфальте.20.00–23.00 — «ДРЕВНИЙ ВИТЕБСК – ВСЕГДА МОЛОДОЙ!». Гала–концерт.23.00 — праздничный фейерверк. Парк 1000-летия Витебска

14.00–16.00 — торжественное открытие парка 1000-летия Витебска после реконструкции. Праздничная программа.

14.00–16.00 — торжественное открытие парка 1000-летия Витебска после реконструкции. Праздничная программа. Улица Суворова, сквер имени Маяковского, улица Комиссара Крылова

11.00–14.00 — «СИЯНИЕ ТАЛАНТОВ — 2023». Городская культурно–зрелищная программа (конкурсы, выставки, перфомансы, концерты, танцевальные батлы и др.). «ЗООПАРК НА ПРОГУЛКЕ». Акция.14.00–18.00 — «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРОМТ».11.00–18.00 — ярмарка ремесленников.

11.00–14.00 — «СИЯНИЕ ТАЛАНТОВ — 2023». Городская культурно–зрелищная программа (конкурсы, выставки, перфомансы, концерты, танцевальные батлы и др.). «ЗООПАРК НА ПРОГУЛКЕ». Акция.14.00–18.00 — «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРОМТ».11.00–18.00 — ярмарка ремесленников. Ратуша (балкон с улицы Суворова)

18.00–19.00 — «СКРИПКА НАД ГОРОДОМ». Музыкальное поздравление городу.

18.00–19.00 — «СКРИПКА НАД ГОРОДОМ». Музыкальное поздравление городу. Улица Суворова, 3

12.00 — презентация проекта оформления городской среды (росписи «Арка», «Люки»).

12.00 — презентация проекта оформления городской среды (росписи «Арка», «Люки»). Улица Суворова

11.00–18.00 — «СМАЧНА АДПАЧЫВАЕМ». Интерактивная площадка (мастер–класс по выпечке блинов на колоде, игры, конкурсы, развлечения).

11.00–18.00 — «СМАЧНА АДПАЧЫВАЕМ». Интерактивная площадка (мастер–класс по выпечке блинов на колоде, игры, конкурсы, развлечения). Сквер имени Маяковского

11.00–15.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ». Пленэр–выставка инситного искусства участников народного клуба художников–любителей «Контур».

11.00–15.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ». Пленэр–выставка инситного искусства участников народного клуба художников–любителей «Контур». ТЗУ «Белорусский театр «Лялька» (улица Пушкина, 2)

11.00 –12.20 — «ВІЦЕБСК – КАЗКА МАЙГО ЖЫЦЦЯ». Программа с показом спектакля «Дапытлівы слонік».

11.00 –12.20 — «ВІЦЕБСК – КАЗКА МАЙГО ЖЫЦЦЯ». Программа с показом спектакля «Дапытлівы слонік». Пушкинская площадь

11.00–17.00 — «БИБЛИОАРТ». Литературный библиотечный проект. Выступления поэтов, писателей и чтецов.19.00–24.00 — «ПЛОЩАДЬ «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Проекты артистов уличного искусства файер–студии «Атома», цирковой студии ZARKANA, школы барабанов BARABAND, Николая Челнокова и др. «СНОВИДЕНИЯ». Театральный проект народного молодежного театра «Колесо».

11.00–17.00 — «БИБЛИОАРТ». Литературный библиотечный проект. Выступления поэтов, писателей и чтецов.19.00–24.00 — «ПЛОЩАДЬ «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Проекты артистов уличного искусства файер–студии «Атома», цирковой студии ZARKANA, школы барабанов BARABAND, Николая Челнокова и др. «СНОВИДЕНИЯ». Театральный проект народного молодежного театра «Колесо». Арт–пространство «Толстого, 7» (внутренний дворик)

11.00–15.00 — «ГОРОДСКОЙ СКЕТЧ–ПЛЕНЭР». Инсталляции, мастер–классы, выставки. Выставки VIII Международного фотофестиваля имени Сигизмунда Юрковского «ФОТОКРОК».Открытая площадка перед зданием ГУ «Витебский областной методический центр народного творчества» (улица Ленина, 35а)9.00–18.00 — «УЗГОРСКІ ГАСЦІНЕЦ». Выставка–ярмарка изделий мастеров народных художественных ремесел. Мастер–классы по изготовлению глиняных игрушек.

11.00–15.00 — «ГОРОДСКОЙ СКЕТЧ–ПЛЕНЭР». Инсталляции, мастер–классы, выставки. Выставки VIII Международного фотофестиваля имени Сигизмунда Юрковского «ФОТОКРОК».Открытая площадка перед зданием ГУ «Витебский областной методический центр народного творчества» (улица Ленина, 35а)9.00–18.00 — «УЗГОРСКІ ГАСЦІНЕЦ». Выставка–ярмарка изделий мастеров народных художественных ремесел. Мастер–классы по изготовлению глиняных игрушек. У здания Художественного музея (улица Ленина, 32)

11.00, 14.00, 17.00 — «ВИТЕБСК ТУРИСТИЧЕСКИЙ». Тематические экскурсии (бесплатные).

11.00, 14.00, 17.00 — «ВИТЕБСК ТУРИСТИЧЕСКИЙ». Тематические экскурсии (бесплатные). Площадь Свободы

11.00–18.00 — «ВИТЕБСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП». Концертная программа.

11.00–18.00 — «ВИТЕБСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП». Концертная программа. Открытая площадка у Музея истории частного коллекционирования (проспект Фрунзе, 13)

12.00–13.30 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова.

12.00–13.30 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова. Нижняя площадка культурно–спортивного комплекса Летнего амфитеатра (проспект Фрунзе, 13А)

11.00–20.00 — GYMKHANA DRIVE. Соревнования по автомобильному спорту.

11.00–20.00 — GYMKHANA DRIVE. Соревнования по автомобильному спорту. Автомобильная площадка под путепроводом «Полоцкий»

11.00–19.00 — WILD RIDER CUB. Соревнования по мотоджимхане, 2–й этап чемпионата Беларуси.

11.00–19.00 — WILD RIDER CUB. Соревнования по мотоджимхане, 2–й этап чемпионата Беларуси. Внутренний дворик ГКУ «Витебская областная филармония» (улица Ленина, 69)

11.00–12.00 — «КАРАМЕЛЬКА И ГОРОШИНКА НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ». Филармония – детям (3+).

11.00–12.00 — «КАРАМЕЛЬКА И ГОРОШИНКА НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ». Филармония – детям (3+). Комплекс культурно–массового отдыха им. Советской Армии

11.00–22.00 — «ПЛОСКАЯ ГОРА». фестиваль исторической реконструкции (с участием клубов исторической реконструкции, общественных объединений, индивидуальных лиц, занимающихся исторической реконструкцией, этнографических коллективов, ремесленников, коллективов средневекового танца и файер-шоу).

11.00–22.00 — «ПЛОСКАЯ ГОРА». фестиваль исторической реконструкции (с участием клубов исторической реконструкции, общественных объединений, индивидуальных лиц, занимающихся исторической реконструкцией, этнографических коллективов, ремесленников, коллективов средневекового танца и файер-шоу). Парк Победителей

12.00–14.00 — «ВИТЕБСК – ГОРОД МЕЧТЫ».16.00–18.00 — концертные программы.10.00–01.00 — работа аттракционов.

12.00–14.00 — «ВИТЕБСК – ГОРОД МЕЧТЫ».16.00–18.00 — концертные программы.10.00–01.00 — работа аттракционов. Парк имени Фрунзе (у фонтана)

18.00–01.00 — «БУХТА ДРАКОНА». танцевально-музыкальная программа.

18.00–01.00 — «БУХТА ДРАКОНА». танцевально-музыкальная программа. Дворик Ратуши (улица Ленина, 36)

21.00 — «ШАГАЛ – МАЛЕВИЧ». Кинопоказ (режиссер А. Митта, 2013 г.)

~25 июня (воскресенье)~

Площадь Победы

12.00–22.00 — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ.12.00–12.30 — регистрация участников велопробега.12.00–15.00 — работа интерактивных площадок.12.30–12.50 — открытие Дня молодежи.13.00–13.20 — фитнес-разминка.13.30–14.30 — «ВелоВитебск». Велопробег. Награждение.13.30–19.30 — областной тур национального фестиваля-конкурса молодежного творчества «Огонь молодежных талантов», гала-концерт участников фестиваля–конкурса молодежного творчества. Работа интерактивных площадок.20.00–22.00 — диджей-батл.9.00–15.00 — выставка автомобилей участников Российского Мустанг-Клуба.

12.00–22.00 — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ.12.00–12.30 — регистрация участников велопробега.12.00–15.00 — работа интерактивных площадок.12.30–12.50 — открытие Дня молодежи.13.00–13.20 — фитнес-разминка.13.30–14.30 — «ВелоВитебск». Велопробег. Награждение.13.30–19.30 — областной тур национального фестиваля-конкурса молодежного творчества «Огонь молодежных талантов», гала-концерт участников фестиваля–конкурса молодежного творчества. Работа интерактивных площадок.20.00–22.00 — диджей-батл.9.00–15.00 — выставка автомобилей участников Российского Мустанг-Клуба. Открытая площадка у Музея истории частного коллекционирования (проспект Фрунзе, 13)

12.00–13.30, 18.00–19.30 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова.

12.00–13.30, 18.00–19.30 — цирковой театральный спектакль заслуженного артиста России Николая Челнокова. Площадка у ГУ «Дворец культуры «Руба»

11.00–14.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ». Концертно-развлекательная программа.

11.00–14.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ». Концертно-развлекательная программа. Площадка у ГУ «Культурно–деловой центр «Первомайский»

12.00–15.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ». Народное гулянье.

12.00–15.00 — «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ». Народное гулянье. Парк имени Фрунзе (у фонтана)

16.00–18.00 — «В СТАРЫХ РИТМАХ». В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА». Танцевально-музыкальная программа в сопровождении духового оркестра.

16.00–18.00 — «В СТАРЫХ РИТМАХ». В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА». Танцевально-музыкальная программа в сопровождении духового оркестра. Площадь 1000–летия Витебска. Акватория реки Западной Двины

16.00–19.00 — «ВИТЕБСК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!». Парашютный праздник 4-го открытого чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий.

16.00–19.00 — «ВИТЕБСК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!». Парашютный праздник 4-го открытого чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий. ГУ «Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа» (улица Замковая, 2)

18.00 — «КАК Я ЛЮБЛЮ ГЛУБИНУ ТВОИХ ЛАСКОВЫХ ГЛАЗ…». Спектакль.

18.00 — «КАК Я ЛЮБЛЮ ГЛУБИНУ ТВОИХ ЛАСКОВЫХ ГЛАЗ…». Спектакль. Внутренний дворик ГКУ «Витебская областная филармония» (улица Ленина, 69)

21.30 — «ЗАКРЫТИЕ XXXIV КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА. ГАЛА-КОНЦЕРТ». Симфонический оркестр Витебской областной филармонии.

~26 июня (понедельник)~

Площадь Победы

10.00 — возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины.

~23–26 июня~