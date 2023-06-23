Теплоход «Витебск» поставили на прикол в качестве плавучего ресторана под Кировским мостом

ННВ • 23/6/23 16:50 • Падзеі

Теплоход «Витебск» будет выполнять функции точки общепита — его поставили на прикол у дебаркадера под Кировским мостом.



О том, что, по крайней мере, до окончания фестиваля «Славянский базар в Витебске» теплоход превратиться в плавучий ресторан, сообщил портал vitebsk.biz.

Дебаркадер к Кировскому мосту пригнали еще месяц назад, для того, чтобы к нему мог швартоваться теплоход, пришлось снова углублять в этом месте русло Двины.

Работы по углублению дна в местах расположения причалов велись еще в 2010 году, тогда планировалось, что в Витебске будет пять пристаней. У Кировского моста плавучий причал установили, но не эксплуатировали его, а затем и вовсе убрали.

Напомним, что строительство двух теплоходов обошлось бюджету Витебска в 1 000 000 долларов по курсу. Их изготовили на судостроительном заводе в Пинске. Первое судно прибыло в Витебск 8 октября 2010 года, второе привезли в июне 2011 года.

Теплоходы используются в качестве прогулочных и перевозят за навигацию 5-7 тысяч человек. Навигацию затрудняет обмеление Двины, так, уже с начала июня в реке опасно низкий уровень воды, затрудняющий работу речного транспорта. На 23 июня вода находится на отметке ориентировочно 34 сантиметра над 0 гидропоста.

Штатно теплоход «Витебск» вмещает 50 человек, это без установки столиков и стульев. Так что вместимость теплохода-ресторана явно не будет большой.