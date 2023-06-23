В Лиозненском районе белоголовый сип поселился в разоренном гнезде аистов на водонапорной башне, но повода его отлавливать нет

Сяржук Серабро • 23/6/23 17:35 • Экалогія

Лиозненский райисполком считает, что повода отлавливать залетевшего в Беларусь белоголового сипа, который уничтожает аистят, нет.



Напомним, что в начале июня в деревне Выходцы Лиозненского района заметили странную птицу, похожую на грифа. Через некоторое время чужак стал разорять гнезда аистов и поедать птенцов. Орнитологи установили, что это белоголовый сип, занесенный в Красную книгу России. Судя по всему, хищник прилетел в Витебскую область из сопредельного государства — с территории Смоленской области, где был замечен несколько ранее.

После поступления информации об обнаружении хищной птицы, было проведено заседание комиссии по оказанию помощи диким животным на территории Лиозненского района, созданной при Лиозненском райисполкоме. Оформлен протокол заседания комиссии, в котором дан ряд поручений заинтересованным лицам. За последние 9 дней информации о разорении гнезд аистов не поступало, сообщает Лиозненская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Гриф по информации чиновников чаще всего находится в районе деревни Горбово-1. Ночует он в одном из разоренных гнезд аистов — на водонапорной башне.

«Любая живность имеет право на жизнь. И еще можно поспорить, кто больший хищник и кто приносит больше вреда – аист или сип. Аист ведь тоже не питается яблоками и картошкой. Он ест все живое начиная от ящерицы, лягушек, змей, птенцов мелких птиц. Тем не менее аист – это символ Беларуси и ни кому в голову не приходит мысль бороться с ним. Естественно, очень неприятно, что сип расправился с аистятами на глазах у жителей. Но повода отлавливать либо отстреливать птицу нет», считают лиозненские чиновники.

Фактов, подтверждающих потенциальную угрозу жизни и здоровью местного населения, а также имуществу граждан не установлено. Местонахождение птицы, ее поведение находятся на контроле, говорится в сообщении, распространенном через соцсети.