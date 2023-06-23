В Новополоцке 94-летняя старушка погибла, пытаясь приготовить еду

ННВ • 23/6/23 15:38 • Эканоміка

94-летняя пенсионерка загорелась во время приготовления пищи на газовой плите.



Инцидент произошел вечером 22 июня в Новополоцке. В 21:09 пожарные получили сообщение о задымлении в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Молодежной улице.

В кухне на полу спасатели нашли престарелую женщину в бессознательном состоянии. Медики бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть пенсионерки.

Старушка, инвалид первой группы живала вместе с 58-летним сыном, которого на момент пожара в квартире не было.

В результате возгорания на погибшей уничтожена одежда, повреждено покрытие пола в кухне. По предварительной версии женщина загорелась из-за неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи на плите, сообщается пресс-службой МЧС.