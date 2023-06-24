Превышение в 1,6 раза ПДК по формальдегиду в Витебске фиксируют уже вторую неделю

Зоя Машэка • 24/6/23 15:08 • Экалогія

Значительные превышения предельно-допустимых концентраций формальдегида в атмосферном воздухе отмечается в Витебске уже вторую неделю.



Самое большое превышение ПДК среднесуточной концентрации формальдегида — в 1,7 раза — отмечено 20 июня.

В 1,6 раза среднесуточная предельно-допустимая концентрация по формальдегиду была зафиксирована 15, 14 и 8 июня.

Превышения среднесуточной ПДК в 1,4 раза в областном центре отмечались 19 и 9 июня.

Разовые превышения предельно-допустимых концентраций станицей в районе дома №15 на улице Космонавтов отмечены 16 и 21 июня, когда они были выше нормы в 1,1-1,3. раза.

Все эти дни в Витебске наблюдалась засушливая погода, часто безветренная.