В 95 000 рублей обошелся плавающий фонтан для парка 1000-летия Витебска?

Сяржук Серабро • 24/6/23 13:41 • Эканоміка

Сегодня на пруду Бегемот в парке 1000-летия в Витебске в рамках празднования Дня города должны открыть плавающий фонтан. Узнали, сколько он стоит.



Видеозапись тестирования фонтана была опубликована официальным телеграм-каналом администрации Первомайского района областного центра 22 июня.

А вот электронный аукцион по закупке оборудования для фонтана проводился Управлением капитального строительства города Витебска еще осенью прошлого года. Ориентировочная стоимость закупки — 95 000 рублей. Оплатили фонтан из бюджетных средств.

Согласно техническому заданию закупался плавающий фонтан на платформе HQ «BUCKINGAM» с мощностью насоса 22 кВт и светодиодной подсветкой мощностью 228 Вт.

Согласно информации в интернете, фонтан с таким насосом может выбрасывать струю воды высотой до 21 метра.

Оплачиваться закупка фонтана должна была из бюджетных средств. Аукцион был признан несостоявшимся, так как поступила только одна заявка. После этого была объявлена закупка из одного источника, ее результаты не опубликованы.