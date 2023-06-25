В День города пьяный витеблянин на «Alfa Romeo» удирал от ГАИ пока не врезался в другое авто

ННВ • 25/6/23 21:42 • Здарэнні

Вечером 25 июня в Витебске ГАИ с погоней задерживала пьяного бесправника на «Alfa Romeo». На сколько промилле отметил День города витеблянин?



Около девяти часов вечера внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Alfa Romeo». Водитель сначала остановился, а потом «дал по газам» и попытался скрыться.

Нарушитель не реагировал на световые и звуковые сигналы преследовавшего его патрульного авто, грубо нарушал ПДД и неоднократно создавал угрозу остальным участникам дорожного движения.

В районе дома №84 на Московском проспекте Московском удиравшая «Alfa Romeo» в движущийся в попутном направлении автомобиль «Nissan».

Сотрудники ГАИ попытались извлечь водителя из автомобиля, однако тот, начал движение назад и повредил автомобиль оперативного назначения.

Вечерним гонщиком оказался 35-летний житель Витебска. За руль автомобиля он сел в состоянии алкогольного опьянения (1,69 промилле) и баз прав на управление транспортным средством. В отношении дорожного хулигана составлены административные материалы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.