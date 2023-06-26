В Витебске открылся первый магазин «Вожык», обещают «неколючие» цены

Ігар Арцюх • 26/6/23 16:14 • Эканоміка

В Витебске на днях открылся первый магазин сети «Вожык», это вторая такая торговая точка в Беларуси. Узнали, что это и чем его едят.



Торговая сеть принадлежит ООО «ЮниСтор Групп». Этой же кампании принадлежат магазин «7 пятниц», появившиеся в Витебске несколько лет назад.

Первый магазин «Вожык» открылся в Витебске на улице Генерала Белобородова, 1Д. Новая сеть осваивает концепцию магазинов формата «у дома». Их открывают как в центре крупных городов, так и в микрорайонах.

Витебский «Вожык» №1 открылся внизу многоэтажного жилого дома, неподалеку от моста Блохина и перекреста с улицей Герцена. По сути — через дорогу от гипермаркета «Гиппо», неподалеку также есть «Корона», так что конкуренция обеспечена.

Внешне магазин оформлен под стать названию: зеленые фасады, белая вывеска и логотип с довольным ежиком. Интерьеры столь же красочные – местами мультяшные, изображающие «вожыка» с продуктами. Надпись на стене недвусмысленно намекает: «нашы цэны не колюцца». В магазине стоят мощные холодильные витрины и морозильники.

В названии магазина использовано белорусское слово, в оформлении также используется белорусский язык, это приятно. Но информация на ценниках уже на русском — например, красный ярлык «АКЦЫЯ», а информация о товаре уже по-русски.

— В белорусской рознице сейчас возник повышенный спрос на магазины формата «у дома». Потребители стали больше ценить свое время и все чаще покупают там, где удобнее и быстрее. «Вожык» дает возможность жителям Витебска приобрести продукты высокого качества по доступным ценам и в приятной атмосфере. В этом заключается наша миссия и конкурентное преимущество, – отмечают представители сети.

В присланном в редакцию «ННВ» пресс-релизе указаны следующие цены на продукты: батон «докторской» колбасы (650 г) стоит 6,39 рубля, брусок полутвердого сыра «Брест-Литовск» (200 г) – 3,29, а банка Nescafe Gold (95 г) – 8,79. Бутылка подсолнечного масла Altero (0,81 л) выйдет в 3,99 рубля, а пачка сливочного (180 г) – в 3,49. Два литра «Лидского» кваса можно забрать за 2,59 рубля, два литра Pepsi – за 2,99, а полтора литра минералки «Аш-тау» – за 1,49.

Мы сравнили эти цены с прейскурантом одного из супермаркетов Витебска. Ряд позиций, как колбаса и сливочное масло очень близки, точную разницу нельзя установить из-за абстрактного указания наименования товара. Некоторые товары стоят одинаково до копейки — это подсолнечное масло и «Pepsi».

Разница в ценах (в пользу «Вожыка») заметна на следующие товары: брусок полутвердого сыра «Брест-Литовск» (200 г) — -5,7%, банка Nescafe Gold (95 г) – -20%, квас «Лидский» (2 л) — -8,5%, минеральная вода «Аш-тау» — -11,3%.

Как сообщается, «Вожык» будет работать с 8:00 до 22:00.

Витебск стал вторым после Гродно городом, где заработала новая сеть.