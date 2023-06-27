Большая часть саженцев деревьев и кустарников в Витебске погибает — КГК

ННВ • 27/6/23 15:23 • Экалогія

КГК обнаружил проблемы с озеленением в Витебской области. 29 июня будет «горячая линия» по этому поводу.



Как было установлено КГК, дорожными службами приняты лишь частичные меры по посадке новых взамен погибших деревьев на развязках дорог Витебского района. В осенний период 2022 года было пересажено менее половины деревьев, не прижившихся в 2021 – 2022 годы, при этом погибшие деревья и кустарники до настоящего времени не удалены. Более того, значительная часть вновь посаженных растений также погибла.

Кроме того, выявлены факты отсутствия контроля за приживаемостью объектов растительного мира в самом Витебске. В результате ненадлежащего ухода большая часть саженцев деревьев и кустарников погибает. В настоящее время Комитетом проводится комплексная оценка состояния зеленого хозяйства области.

О недостатках в озеленении, низкой приживаемости насаждений (из года в год на одном месте) в населенных пунктах, в требуемых местах вдоль дорог (например, на участках с высокой вероятностью снежных заносов, откосах) жители области могут сообщить на «горячую линию» Комитета государственного контроля области 29 июня 2023 г. с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212)375041, 8(0212)376164.

Фотографии таких случаев можно отправлять по электронной почте: [email protected] с пометкой «Озеленение», сообщает областной КГК.