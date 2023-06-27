Большая часть саженцев деревьев и кустарников в Витебске погибает — КГК

• 27/6/23 15:23 • Экалогія

КГК обнаружил проблемы с озеленением в Витебской области. 29 июня будет «горячая линия» по этому поводу.
Засыхающие саженцы на заречной улице в Витебске. Фото t.me/Vitebsk4Urbanism/

Как было установлено КГК, дорожными службами приняты лишь частичные меры по посадке новых взамен погибших деревьев на развязках дорог Витебского района. В осенний период 2022 года было пересажено менее половины деревьев, не прижившихся в 2021 – 2022 годы, при этом погибшие деревья и кустарники до настоящего времени не удалены. Более того, значительная часть вновь посаженных растений также погибла.

Кроме того, выявлены факты отсутствия контроля за приживаемостью объектов растительного мира в самом Витебске. В результате ненадлежащего ухода большая часть саженцев деревьев и кустарников погибает. В настоящее время Комитетом проводится комплексная оценка состояния зеленого хозяйства области.

О недостатках в озеленении, низкой приживаемости насаждений (из года в год на одном месте) в населенных пунктах, в требуемых местах вдоль дорог (например, на участках с высокой вероятностью снежных заносов, откосах) жители области могут сообщить на «горячую линию» Комитета государственного контроля области 29 июня 2023 г. с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212)375041, 8(0212)376164.

Фотографии таких случаев можно отправлять по электронной почте: [email protected] с пометкой «Озеленение», сообщает областной КГК.

            
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