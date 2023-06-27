Мужчина бросился в Двину с моста в Витебске и утонул

Іван Дзедушкін • 27/6/23 15:39 • Здарэнні

Среди бела дня 26 июня с моста Блохина в Витебске в Двину спрыгнул мужчина, он погиб.



Инцидент произошел около 13:00. Тело спрыгнувшего 53-летнего мужчины из реки извлекали спасатели МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Мост Блохина — излюбленное место «прыгунов» в областном центре. В июне 2019 года на этом мосту пытался совершить суицид 32-летний витеблянин, однако это заметили прохожие и позвали на помощь. Милиционеру удалось незаметно подобраться к мужчине и схватить его.

А в 2016 году с этого моста в реку прыгнул один из гостей свадьбы, отмечавшей торжество в районе площади Победы. Найти тело 25-летнего парня удалось только спустя два часа, водолазы обнаружили его в 10 метрах от опоры моста.

Впрочем, прыгают и с Кировского моста. Как ни удивительно, иногда при этом люди остаются в живых. Такие случаи были в феврале 2019 года, а также во время празднования Дня города в 2016 году.

Напомним, что по официальной статистике в Витебской области с начала года уже утонули 35 человек. Впрочем, включен ли в статистику этот случай на мосту Блохина не ясно.