Уже 35 человек утонули в Витебской области с начала года

Зоя Машэка • 27/6/23 14:48 • Здароўе

С начала года на водоемах и водотоках Витебщины погибли 35 человек, 5 из них — за последние 7 дней. Только вчера утонуло двое.



26 июня в агрогородке Новоселье Шарковщинского района утонула 82-летняя бабушка. Престарелая женщина вышла из дома, а когда зять бросился на поиски тещи, он обнаружил ее тело в водоеме.

В тот же день вечером под Витебском утонул рыбак. 59-летний мужчина рыбачил на пруду у деревни Андроновичи и перестал выходить на связь. Родственники нашли его тело в воде, сообщается пресс-службой МЧС.

По данным ОСВОД, 25 июня в водоеме у деревни Боровая Лиозненского района нашли тело 43-летний мужчина. Речь, очевидно, идет о пропавшем 22 июня жителе Лиозно, поиск которого вели волонтеры.

24 июня тело утонувшего 58-летенго мужчины обнаружили в Двине в районе дачного кооператива Коровники.

Также, как «ННВ» уже сообщали, 21 июня в Поставах купающиеся дети нашли на дне озера Задевское утонувшую 14-летнюю девочку.