Череда утоплений не прекращается на Витебщине четвертый день подряд

Зоя Машэка • 28/6/23 14:17 • Здароўе

Еще один человек утонул в Витебской области, за последние четыре дня это шестой случай.



27 июня в 13:10 спасателям сообщили о том, что в Двине у деревни Добрейка Витебского района утонул мужчина. Водолазы извлекли из реки тело 66-летнего пенсионера, сообщается пресс-службой МЧС.

В Витебской области гибель людей, согласно имеющимся данным, фиксируется уже четвертый день подряд. 24 июня 58-летний мужчина также утонул в Двине, 25 июня в Лиозненском районе в пруду утонул 25-летний парень, 26 июня утонули сразу три человека — 59-летний рыбак возле Андроновичей, 76-летняя старушка в Шарковщинском районе, а также 53-летний мужчина, который спрыгнул с моста Блохина в Витебске.

Как Видим только Двина за последние унесла три человеческие жизни.