Маршрутка врезалась в легковушку в Орше, есть пострадавшие
28 июня в Орше столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.
По предварительной информации ГАИ, в 11:30 неподалеку от дома №184 по улице Ленина 51-летний водитель легковушки «Opel» при совершении поворота налево не уступил дорогу маршрутному микроавтобусу «Ford», двигавшемуся во встречном направлении прямо.
В результате маршрутка врезалась в легковой автомобиль. В момент аварии в салоне маршрутного автобуса находилось два пассажира.
В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, которые были госпитализированы с травмами.