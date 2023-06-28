Маршрутка врезалась в легковушку в Орше, есть пострадавшие

Іван Дзедушкін • 28/6/23 15:27 • Здарэнні

28 июня в Орше столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.



По предварительной информации ГАИ, в 11:30 неподалеку от дома №184 по улице Ленина 51-летний водитель легковушки «Opel» при совершении поворота налево не уступил дорогу маршрутному микроавтобусу «Ford», двигавшемуся во встречном направлении прямо.

В результате маршрутка врезалась в легковой автомобиль. В момент аварии в салоне маршрутного автобуса находилось два пассажира.

В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, которые были госпитализированы с травмами.