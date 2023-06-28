На выходных будет ограничено движение на участке улицы Карла Маркса в Витебске

ННВ • 28/6/23 16:39 • Падзеі

1 и 2 июля собираются ограничить движение автомобильного транспорта на участке улицы Карла Маркса в Витебске. С чем это связано?



В эти дни на участке от жилого дома № 48 до жилого дома № 54 ограничат движение всех видов транспорта, в том числе автобусов и маршрутных такси. Движение перекроют с 22:00 1 июля и откроют в 6:00 2 июля.

Вводимые ограничения вызваны проведением земляных работ по текущему ремонту участка тепловых сетей на этом участке улицы Карла Маркса.

По данным ОАО «Витебскоблавтотранс» в указанное время общественный транспорт будет объезжать перекрытый участок, где ведутся работы, по улице Максима Горького.