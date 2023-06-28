В Витебске появится еще один фонтан, но не простой, а светодиодный. Сколько на него потратят?

Сяржук Серабро • 28/6/23 16:10 • Падзеі

Управление капитального строительства города Витебска закупает светодиодный фонтан. Узнали, во сколько он обойдется, а также где и когда появится.



Согласно техническому заданию приобретается светодиодный фонтан из трех элементов. Два элемента будут взаимозаменяемыми и могут поочередно размещаться в центре композиции. Это либо усеченный спиральный цилиндр, либо усеченный конус (ёлка), оба элемента диаметром 1,2 метра и высотой 3,6 метра. Вокруг них будут располагаться вертикальные лопасти высотой до метров. Наружный диаметр фонтана составит 7,5 метров.

В фонтане будет применяться динамическая светодиодная подсветка с возможностью ручного переключения режимов.

Собственно, насколько можно понять из описания тендера, это не будет фонтан как таковой — с выбросом водяных струй, а световая его имитация.

Фонтан собираются установить у концертного зала «Витебск», где сейчас идет реконструкция. Напомним, что у этого здания был настоящий фонтан с восточной стороны (улица Доватора), но он уже давно не эксплуатируется. Не ясно, появится светодиодный фонтан на прежнем месте, либо где-то со стороны главного фасада.

Ориентировочная стоимость закупаемого оборудования составляет 41 100 рублей. На торги были поданы четыре заявки, из которых приняли три.

В результате победителем стало частное рекламно-производственное унитарное предприятие “СТАЙЛЕНД” из Цнянки (Минская область) с предложением в 39 755 рублей 69 копеек. Деньги возьмут из республиканского бюджета.

К «Славянскому базару в Витебске» светодиодный фонтан установить не успеют. Поставить в областной центр его должны до конца августа.

Напомним, что во время празднования Дня города в Витебске презентовали плавающий фонтан на пруду в парке 1000-летия, его ориентировочная стоимость — 95 000 рублей.