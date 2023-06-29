Пастух угнал трактор, чтобы съездить за вином, по дороге опрокинулся в кювет и сжёг сторожку, в которой заночевал

Іван Дзедушкін • 29/6/23 17:03 • Здарэнні

В Миорском районе 35-летний пастух колхозного стада угнал трактор, чтобы съездить за вином в магазин, но что-то пошло не так.



По версии милиции, сельчанин, работавший пастухом, коротал время на поле с выпивкой. «Горючее» вскоре закончилось, а до ближайшего сельмага было несколько километров.

В результате мужчина решил «махнуть» за добавкой на колхозном тракторе. Ключи кстати оказались в замке зажигания.

Однако по дороге пастух не справился с управлением «МТЗ» и съехал в кювет, где трактор опрокинулся на левый бок.

Неподалеку от места аварии сельчанин заметил будку, которую такие же пастухи использовали в качестве «бытовки». Он решил в ней заночевать. Чтобы согреться и отогнать комаров, развел костер.

В какой-то момент огонь перебросился на строении, в результате чего сторожка сгорела дотла. Пастух смог спастись, но получил ожоги, поэтому даже обрадовался сотрудникам милиции, которые уже искали угонщика, сообщает УВД Витебского облисполкома.