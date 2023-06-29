Водность Двины на 60% ниже нормы, ожидается падение уровня до низших значений многолетних наблюдений

Сяржук Серабро • 29/6/23 17:30 • Экалогія

По состоянию на 29 июня водность Двины на 60% меньше нормы.



После некоторого роста, наблюдавшегося на Двине в окрестностях Витебска в конце прошлой недели, уровень воды в реке снова начал падать, достигнув, ориентировочно, 31 сантиметра на уровнем нуля гидрологического поста областного центра. В последние сутки наблюдался подъем воды на один сантиметр.

На Двине по-прежнему сохраняется опасно низкий уровень воды, затрудняющий работу речного транспорта.

По прогнозам Белгидромета в июле минимальные уровни воды в реках на большинстве рек ожидаются близкими к низшим многолетним значениям.

Напомним, что рекордной низкий уровень воды в Двине в Витебске был зафиксирован 1 сентября 2015 года, когда этот показатель составил -12 сантиметров от уровня 0 гидрологического поста областного центра.