Запрет на посещение лесов снят во всех районах Витебской области

Сяржук Серабро • 29/6/23 16:02 • Экалогія

С 29 июня во всех районах Витебской области снова можно ходить в лес.



По состоянию на четверг по данным Министерства лесного хозяйства запреты и ограничения на посещение лесов сняты по всей Витебской области.

Это стало возможно благодаря тому, что прошедшие дожди уменьшили класс пожароопасности. Например, в Витебске за 27-28 июня выпало 8,1 миллиметра осадков, что больше чем за все остальные дни июня вместе взятые.

Напомним, что запрет на посещение лесов в большинстве районов Витебской области ввели более месяца назад — еще в мае. Со второй декады июня в отдельных районах области был установлен 5-й класс пожарной опасности.

За время засушливой погоды в регионе произошло несколько лесных и торфяных пожаров. В частности, не смотря на прошедшие дожди, торфяники горят в Бешенковичском районе.