Более 19 миллионов рублей получит Витебская область для завершения строительства ряда сельхозобъектов

Сяржук Серабро • 30/6/23 13:26 • Эканоміка

Витебской области из средств республиканского бюджета выделяют бюджетный кредит в 19 100 000 рублей для финансирования завершения строительства сельскохозяйственных объектов. Какие организации его получат?



Кредит выдается до 31 декабря 2028 года для предоставления бюджетных займов сельхозорганизациям области, которые не могут завершить стройки, начатые в 2021 и 2022 годах. Этот кредит будет под 3% годовых. Указ о его выделении 28 июня подписал Александр Лукашенко.

Выплачивать проценты за пользование кредитом и возвращать средства бюджетного кредита колхозы начнут с 2024 года.

Бюджетные займы получат ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Глубокский МКК», ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат». Примечательно, что все четыре акционерных общества входят в перечень организаций получающих государственные субсидии для выплаты процентов по уже взятым банковским кредитам.

Конкретно субсидии предназначены для следующих сельхозпредприятий:

Унитарное предприятие «Свиноводческий комплекс Лучёса» (Витебский район, ОАО «Витебский мясокомбинат») — модернизация свинокомплекса «Лучёса» в Коптях; Унитарное предприятие «Константинов Двор» (Глубокский район, ОАО «Глубокский МКК») — реконструкция МТФ «Квачи» Унитарное предприятие «Титово» (Миорский район, ОАО «Полоцкий молочный комбинат») — реконструкция фермы для беспривязного содержания молодняка КРС деревне Цветино Филиал «Клястицы-Агро» (Россонский район, ОАО «Полоцкий молочный комбинат») — реконструкция фермы для беспривязного содержания молодняка КРС в древнее Селявщина; Унитарное предприятие «Рудаково» (Витебский район, ОАО «Полоцкий молочный комбинат») — реконструкция комплекса по производству молока в деревне Мишутки унитарного предприятия «Рудаково»; ОАО «Рубежница» (Лиозненский район, ОАО «Полоцкий молочный комбинат») — капитальный ремонт с модернизацией здания МТФ «Симоново» для содержания дойного стада ; Унитарное предприятие «Птицефабрика Оршанская» (Оршанский район, ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат») — модернизация пяти птицеводческих помещений производственного участка «Хайсы» под птицефабрику по производству мяса индейки и реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по производству мяса индейки до 6000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района.

За нарушении срока возврата бюджетного кредита за каждый день просрочки на сумму непогашенной задолженности будут начисляться пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка.

Чиновникам, виновным в ненадлежащем или несвоевременном выполнении норм указа о выделении кредита, грозит уголовная ответственность. Контролировать его выполнение должны КГК и Совмин.