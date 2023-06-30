Из-за гроз и ветра без света оставалось почти полсотни населенных пунктов Витебщины

ННВ • 30/6/23 12:38 • Здарэнні

29 июня из-за непогоды в Витебской области нарушалось электроснабжение 47 населенных пунктов.



Всего в Беларуси по данным ГПО «Белэнерго» в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 144 населенных пунктов (Брестская область – 3, Витебская – 47, Гомельская – 9, Гродненская – 33, Минская – 52), 12 сельскохозяйственных зданий и 533 трансформаторных подстанций.

Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на 6:00 30 июня электроснабжение всех потребителей восстановлено, сообщается МЧС.