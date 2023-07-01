Компания молодежи перевернулась на лодке на Лукомльском озере. Видео

Зоя Машэка • 01/7/23 16:38 • Здароўе

Утром 1 июля двое парней и две девушки отправились порыбачить на Лукомльское озеро, но у них опрокинулась лодка.



Два 24-летних парня и девушки 22-х и 20-ти лет выехали на акваторию озера на надувной моторной лодке, примерно в шесть часов утра из-а ветра и волн лодка перевернулась, и все четверо оказались в воде.

Благодаря спасательным жилетам молодые люди остались на плаву и смогли взобраться на опрокинутую лодку. После этого они дозвонились до спасателей.

Звонок в МЧС получили 6:03, после этого информацию передали в ОСВОД. Работник местной спасательной станции, который дежурил в одиночку, выехал к месту происшествия.

Как оказалось, терпящая бедствие компания молодежи находилась на перевернутой лодке в 2-х километрах от берега. Рыбаков вместе с лодкой были доставлены на берег. Молодежь замерзла, но медицинская помощь компании не понадобилась, сообщается пресс-службой МЧС.

Днем ранее на Лукомльском озере помощь понадобилась молодой маме с ребенком. Которые не могли доплыть на берега на катамаране. Женщина и 8-летний мальчик на педальном катамаране не смогли справиться с силой течения, в результате работники ОСВОД взяли их в свою лодку.а катамаран тащили на буксире.