Пять человек пострадали в ДТП в Лепельском районе: компания молодежи влетела в дерево. Посмотрите, что осталось от машины

Іван Дзедушкін • 01/7/23 18:43 • Здарэнні

Компания молодежи на «Opel» врезалась в дерево в Лепельском районе, все они в больнице. Спасателям пришлось вскрыть легковушку, чтобы достать пострадавших.



По предварительной информации ГАИ, 1 июля около 10:20 часов на 132-м километре автодороги М3 «Минск-Витебск» 20-летний водитель легкового автомобиля «Opel» не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Там легковушка влетела в дерево.

Троих человек из покореженного салона автомобиля достали очевидцы ДТП, однако еще двое оказались заблокированы. Извлечь из машины водителя и 22-летнего пассажира смогли только спасатели, применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, сообщается МЧС.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель и четверо пассажиров иномарки в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы и их пришлось доставить в больницу.