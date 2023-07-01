В Витебске за взятки осудили начальника диагностической станции, а также его пособника

Іван Дзедушкін • 01/7/23 20:11 • Эканоміка

Пройти техосмотр за взятки можно было на одной из диагностических станций Витебска, на скамье подсудимых оказались бывший исполняющий обязанности начальника станции и его пособник.



Начальнику станции С. инкриминировалось то, что он, будучи еще и исполняющим обязанности инженера по осмотру транспортных средств диагностической станции, брал деньги за то чтобы поставить отметку о прохождении техосмотра автомобилям, имеющим технические неисправности. Помогал ему еще некто К., очевидно, работник этой же станции.

Всего, в результате нескольких эпизодов, по версии следствия начальник диагностической станции получил 540 рублей. Причем 310 рублей из этой суммы ему передало подставное лицо, действующее по специальному заданию отдела внутренних дел администрации Октябрьского района Витебска.

12 июня суд Железнодорожного района Витебска признал С. виновным в покушении на получение взятки и в получении взятки повторно. По совокупности, на основании части 1 статьи 14 и части 1 статьи 430, а также части статьи 430 УК его приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу в 18 500 рублей. Исполнение основного наказания суд отсрочил на 3 года.

Его пособник К. признан виновным в пособничестве в даче взятки и этом же преступлении, совершенном повторно. На основании части 6 статьи 16 и частей 1 и 2 статьи 431 УК его приговорили к 2 годам лишения свободы и 11 470 рублям штрафа. К. также получил отсрочку на 2 года.