Семь электродомов для нуждающихся построят в Витебске, стоимость проекта превышает 2 млн. руб.

Сяржук Серабро • 02/7/23 16:51 • Падзеі

В Витебске собираются начать строительство индивидуальных электрических домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Их должны были сдать еще в 2021 году.



Управление капитального строительства Витебского облисполкома ищет подрядчика для строительства семи одноквартирных жилых домов на Сенненской улице. Ориентировочная стоимость работ составляет 2 084 127 рублей 30 копеек, это собственные средства УКС.

Проект строительства этих домов обсуждался еще летом 2021 года. Как тогда сообщали «Витебские вести», дома с использованием электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи планировалось возвести до конца года. А первоначально возможность стать собственниками электродомов получили бы нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые имеют право на господдержку.

Очевидно, что-то пошло не так и за реализацию проекта берутся только два года спустя. Теперь, согласно документации тендера, эти электрические дома должны сдать до конца января 2024 года.

Построить их должны неподалеку от перекрестка с Новоостровенской улицей на участке между Сенненской улицей и 4-м Сенненским переулком. Изначально эту землю пытались продать под строительство коттеджей, но участки оказались невостребованными.

Если верить графической информации, размещенной на сайте горисполкома в 2021 году, дома будет трехкомнатные, с плоской кровлей. Общая площадь составит 104,27 метра, а жилая —40,26 метра. Комнаты будут площадью 14,63 метра, 12,89 метра и 12,74 метра, а кухня — 41,21 метра.

Благодаря тому, что дома будут в электрическом исполнении, к ним не потребуется подводить газопровод и тепловые сети.