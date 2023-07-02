В Орше парень на «Mercedes» сбил женщину на переходе
В Орше в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе пострадала женщина.
Днём 2 июля на Пограничной улице 19-летний водитель легкового автомобиля «Mercedes-Benz», ехавший в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода, которая переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы и была доставлена в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.