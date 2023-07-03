Молодой мужчина утонул в Витебском районе
2 июля под Витебском утонул молодой мужчина.
Трагедия произошла возле деревни Буяны. В 17:29 спасателям сообщили о том, что в искусственном водоеме утонул мужчина.
Когда тело извлекли из воды, оказалось, что погиб 30-летний молодой человек, сообщается пресс-службой МЧС.
Только за прошлую неделю, по имеющимся сообщениям, в Витебской области утонули пять человек: трое — 26 июня, один — 27 июня, еще один — 2 июля. Особенного много утоплений приходится на Витебский район.