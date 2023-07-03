Уже более тысячи новых квартир построили с начала года в Витебской области

Іван Дзедушкін • 03/7/23 18:52 • Эканоміка

За пять месяцев 2023 года в Витебской области введено в эксплуатацию 104 300 квадратных метров общей площади жилья.



Всего с начала года организациями всех форм собственности в регионе построено 1 036 новых квартир.

Напомним, что за четыре первых месяца в области было сдано 918 квартир, общая площадь которых составлял 91 300 квадратных метров. Таким образом за май в Витебской области построили 118 квартир общей площадью 103 000 квадратных метров.

31 800 квадратных метров общей площади нового жилья предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составляет 30,5% от всего построенного.

При этом с государственной поддержкой построено только 25 600 квадратных метров или 24,5% от общей площади введенного в эксплуатацию жилья.

35,5% от общего ввода нового жилья по области за пять месяцев было построено в сельских населенных пунктах, сообщает областная статистика.