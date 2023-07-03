Завтра пройдет «горячая линия» по задержке зарплаты в Витебской области

ННВ • 03/7/23 18:27 • Эканоміка

«Горячую линию» по вопросу своевременности выплаты заработной платы проведут для жителей Витебской области.



Мероприятие проводится в целях обеспечения защиты прав работников на своевременное получение заработной платы и стимулирования нанимателей на недопущение таких нарушений. Проводится оно Комитетом государственного контроля Витебской области совместно Витебским областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства, а также главным статистическим управлением Витебской области.

«Горячая линия» будет проводиться 4 июля с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-94 (Комитет госконтроля), 37-90-94 (Департамент инспекции труда) и 43-66-80 (статистическое управление), сообщает сайт КГК.