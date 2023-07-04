Такси едва не въехало в дом в Бешенковичском районе

ННВ • 04/7/23 16:35 • Здарэнні

В Бешенковичском районе легковушка врезалась в столб и едва не влетела в дом.



Авария произошла утром 3 июля на 15-м километре автодороги Р-111 «Бешенковичи-Чашники». 32-летний водитель автомобиля такси «Renault» на закруглении дороги влево не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину.

На обочине легковушка наехала на опору линии электропередачи, а затем вылетела в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 32-летняя пассажирка такси. Пострадавшую женщину доставили в Витебскую областную клиническую больницу, сообщается областной ГАИ.