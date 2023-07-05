Маршрутка будет ходить из Витебска в Здравнево

Зоя Машэка • 05/7/23 16:13 • Турызм

С 7 июля между Витебском и Здравнево будет курсировать маршрутка, это сделано для удобства туристов.



Движение автобуса будет организовано по маршрутам №22А-Тк «Полоцкий рынок – ул. Кирова – ул. Ленина – ул. Гагарина – Руба – Здравнево – СТ «Репино» по будним дням и №22-Тк «Полоцкий рынок – ул. Кирова – ул. Ленина – ул. Гагарина – Руба – Здравнево – СТ «Репино» с заездом к «Георгиевскому» кладбищу в обратном направлении по выходным и праздничным дням.

Этот маршрут вводится для организации подвоза туристических групп для посещения музея-усадьбы И.Е. Репина «Здравнево» на летний период, сообщает ГП «Оператор перевозок».

По рабочим дням рейсы будут выполняться с отправлением от Полоцкого рынка в 11:00, 14:00, 16:27, а с остановочного пункта «Здравнево» в 11:48, 15:05, 17:10.

По выходным и праздничным дням с отправлением от Полоцкого рынка в 8:24, 10:22, 12:38, 14:32, 16:20, а с остановочного пункта «Здравнево» в 9:07, 11:13, 13:18, 15:15, 17:02.