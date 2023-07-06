Лодка с людьми опрокинулась на озере Струсто в Браславском районе, один человек утонул

Зоя Машэка • 06/7/23 11:57 • Здароўе

60-летний житель Минска погиб в результате опрокидывания лодки на озере Струсто в Браславском районе.



Трагедия произошла 5 июля. В то утро на берегу отдыхала компания из трех мужчин. Они организовали пикник с алкоголем.

Через некоторое время все трое сели на лодку и выплыли на акваторию озера. Примерно в 400 метрах от берега 60-летний житель столицы встал на ноги, но не удержал равновесие и упал в воду. В результате судно перевернулось и в воде оказались все.

Троице пришлось вплавь добираться к берегу. Ко всему, мужчина из-за которого опрокинулась лодка, плавать не умел и ему помогали держаться на воде двое других.

На берегу они стали оказывать первую помощь этому человеку, но он умер. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.