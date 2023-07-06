Оршанский завод «Легмаш» хочет купить легковушку почти за 110 000 долларов

Сяржук Серабро • 06/7/23 18:24 • Эканоміка

Открытое акционерное общество «Завод «Легмаш» объявило тендер на закупку легкового автомобиля ориентировочной стоимостью 331 000 рублей.



Согласно техническому заданию на закупку, предприятие хочет приобрести семиместный минивэн. Такая машина нужна заводу, цитируем, для полного обеспечения плана производства транспортными средствами.

Приобретаемый автомобиль должен иметь переднеприводную трансмиссию, коробку передач с ручным переключение и дизельный двигатель мощностью не менее 110 кВт (около 150 лошадиных сил).

Новый минивэн приобретается за счет собственных средств завода. Его должны поставить заказчику до 25 июля.

ОАО «Завод «Легмаш» входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания». Предприятие производит части машин и оборудования для металлургического производства, комплектующие к оборудованию для нефтегазовой промышленности, отливки из чугуна, стали и цветных металлов, а также чугунную посуду. На заводе работают около пятисот человек.