Под Витебском нашли более 200 снарядов, минометных мин, гранат и других взрывоопасных предметов

Іван Дзедушкін • 06/7/23 18:40 • Здарэнні

Арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны был обнаружен под Витебском силовиками в ходе оперативно-розыскных мероприятий.



Днем 5 июля сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД нашли в лесу более двухсот снарядов, мин, гранат и взрывателей находились. Эти взрывоопасные предметы находились неподалеку от деревни Любово Витебского района.

На место обнаружения боеприпасов вызвали саперов из воинской части 5524 внутренних войск МВД. После обследования окружающей территрии они нашли еще несколько взрывоопасных предметов.

В целом общая масса обнаруженного в лесу арсенала в тротиловом эквиваленте составила почти 16 килограммов. Все найденные предметы были вывезены в безопасное место и уничтожены, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.