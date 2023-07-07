Более половины клещей, атаковавших жителей Витебщины, заражены боррелиями
За полгода от укусов клещей пострадали как минимум 1127 жителей Витебска и Витебского района, это только те, кто обратился к медикам. Среди пострадавших 287 детей до 17-ти лет — 25,46%.
В выборке из обратившихся в организации здравоохранения Витебска и Витебского района нападения клеща происходили в следующих местах:
- Витебский район — 526 (46,67%) человек;
- Витебск — 366 (32,48%) человек;
- другие регионы области — 235 (20,85%) человек.
Территориально присасывание клещей регистрировалось:
- в населенных пунктах — 160 случаев (14,20%);
- на территории зон отдыха (парк, лесопарк) — 27 (2,39%);
- в сельской местности, дачных участках — 472 (41,88%);
- в лесной зоне — 468 (41,53%).
Всего, за истекший период 2023 года в регионе зарегистрировано 37 случаев болезни
Лайма, из них 13 связаны с укусами в осенний период прошлого года.
Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовано 253 особи клещей, из них 145 (57,31%) инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
Как видим, носителями боррелий являются более половины кдещей. В 2021 году таких было примерно треть.