Более половины клещей, атаковавших жителей Витебщины, заражены боррелиями

• 07/7/23 13:56 • Здароўе

За полгода от укусов клещей пострадали как минимум 1127 жителей Витебска и Витебского района, это только те, кто обратился к медикам. Среди пострадавших 287 детей до 17-ти лет — 25,46%.
Клещ на листочке. Фото pixabay.com

В выборке из обратившихся в организации здравоохранения Витебска и Витебского района нападения клеща происходили в следующих местах:

  • Витебский район — 526 (46,67%) человек;
  • Витебск — 366 (32,48%) человек;
  • другие регионы области — 235 (20,85%) человек.

Территориально присасывание клещей регистрировалось:

  • в населенных пунктах — 160 случаев (14,20%);
  • на территории зон отдыха (парк, лесопарк) — 27 (2,39%);
  • в сельской местности, дачных участках — 472 (41,88%);
  • в лесной зоне — 468 (41,53%).

Всего, за истекший период 2023 года в регионе зарегистрировано 37 случаев болезни
Лайма, из них 13 связаны с укусами в осенний период прошлого года.

Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовано 253 особи клещей, из них 145 (57,31%) инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Как видим, носителями боррелий являются более половины кдещей. В 2021 году таких было примерно треть.

            
Меткі:

Чытайце яшчэ