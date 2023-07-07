Более половины клещей, атаковавших жителей Витебщины, заражены боррелиями

Зоя Машэка • 07/7/23 13:56 • Здароўе

За полгода от укусов клещей пострадали как минимум 1127 жителей Витебска и Витебского района, это только те, кто обратился к медикам. Среди пострадавших 287 детей до 17-ти лет — 25,46%.



В выборке из обратившихся в организации здравоохранения Витебска и Витебского района нападения клеща происходили в следующих местах:

Витебский район — 526 (46,67%) человек;

Витебск — 366 (32,48%) человек;

другие регионы области — 235 (20,85%) человек.

Территориально присасывание клещей регистрировалось:

в населенных пунктах — 160 случаев (14,20%);

на территории зон отдыха (парк, лесопарк) — 27 (2,39%);

в сельской местности, дачных участках — 472 (41,88%);

в лесной зоне — 468 (41,53%).

Всего, за истекший период 2023 года в регионе зарегистрировано 37 случаев болезни

Лайма, из них 13 связаны с укусами в осенний период прошлого года.

Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовано 253 особи клещей, из них 145 (57,31%) инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Как видим, носителями боррелий являются более половины кдещей. В 2021 году таких было примерно треть.