Фура налетела на экскаватор под Витебском. Дальнобойщик попал в больницу

Іван Дзедушкін • 07/7/23 20:07 • Здарэнні

7 июля в Витебском районе автопоезд столкнулся с экскаватором, пострадал водитель большегруза.



По информации ГАИ, на 7-м километре автодороги Р-49 «Дымовщина-Шапуры» 64-летний водитель, управляя автопоездом в составе тягача «DAF» с полуприцепом, совершил столкновение с производившим на проезжей части дороги работы автоэкскаватором «МАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель фуры получил травмы, дальнобойщика пришлось госпитализировать.