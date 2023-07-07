Гигантский светодиодный экран за 2 миллиона рублей появится в концертном зале «Витебск». Деньги из городского бюджета

Сяржук Серабро • 07/7/23 14:38 • Культура

Управление капитального строительства города Витебска закупает для реконструируемого концертного зала «Витебск» огромный светодиодный экран за два миллиона рублей.



Проводится закупка из одного источника, приобретается Комплект модульных светодиодных экранов общей площадью 144 квадратных метра для турингового использования и сборки в произвольных конфигурациях ориентировочной стоимостью 2 020 000 рублей.

Согласно техническому заданию комплект должен состоять из следующих модулей: 500×500 мм — 288 штук, 500×1000 мм — 144 штуки. Вместе они должны обеспечить разрешение изображения не менее 16 000 000 пикселей.

Для управления экраном закупается три видеосервера на Intel Xeon, три видеопроцессора, шесть управляющих контроллеров, три комплекта модулей напольной установки модульного светодиодного экрана общими размерами 8000×4500 мм, транспортировочные кофры и много прочего.

Это оборудование должны поставить в Витебск до конца августа. Деньги возьмут из городского бюджета.