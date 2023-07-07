В Глубокском районе горело здание одного из колхозов

ННВ • 07/7/23 12:44 • Здарэнні

6 июля произошел пожар в одном из колхозных зданий в агрогородке Удело Глубокского района.



По сообщению МЧС в 8:18 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании (П-образной формы, две части размерами 16х30 м и 6,5х57 м соединены между собой третьей частью 6,5х90 м, 1970 года по стройки) на Советской улице.

Ведомство не уточняет, что это за здание. Но, судя по спутниковым снимкам, вероятнее всего, это колхозный мехдвор.

В результате пожара в здании огнем повреждена шиферная кровля на площади 325 квадратных метров. Пострадавших нет. О поврежденной технике также не сообщается. Причина пожара устанавливается.