Тело пропавшего мужчины обнаружили в машине на дне озера в Докшицком районе

ННВ • 08/7/23 16:52 • Здарэнні

Милиция сообщила о том, что обнаружено тело 62-летнего Сергея Юшкевича, который перестал выходить на связь с родными 26 июня.



20 июня минчанин на своем автомобиле «Volkswagen Passat» уехал на рыбалку на озере у деревни Осовы Докшицкого райна. Через шесть дней мужчина перестал выходить на связь, вчера милиция объявила ориентировку о его розыске.

На берегу озера нашлі его палатка, лодка и личные вещі. А вот автомобиля нигде не было.

Сегодня телеграм-каналом «Разыскивает милиция» была опубликована информация, что тело Сергея Юшкевича в ходе совместных поисков милиционеров, волонтеров и родственников обнаружили в машине в озере.