В Витебске пропал мужчина, который выписался из психиатрической больницы

Зоя Машэка • 08/7/23 12:14 • Здароўе

Полмесяца не могут найти 26-летнего Петра Артемова, который исчез после выписки из психиатрической больницы.



19 июня мужчина выписался из Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии, расположенного в поселке Витьба, и пропал.

Петр Артемов ростом 160-165 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмные.

Во время выписки из медучреждения был одет чёрную кепку с белой надписью, чёрную футболку, черные спортивные штаны, красные кроссовки.

При ходьбе мужчина может шататься — так называемая «медвежья походка». Имеет особенности психофизического развития!

Всех, кто владеет информацией, просят сообщить: ПСО “Ангел” г.Витебск +375(33)900-7771.