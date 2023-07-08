В Витебске пропал мужчина, который выписался из психиатрической больницы
Полмесяца не могут найти 26-летнего Петра Артемова, который исчез после выписки из психиатрической больницы.
19 июня мужчина выписался из Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии, расположенного в поселке Витьба, и пропал.
Петр Артемов ростом 160-165 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмные.
Во время выписки из медучреждения был одет чёрную кепку с белой надписью, чёрную футболку, черные спортивные штаны, красные кроссовки.
При ходьбе мужчина может шататься — так называемая «медвежья походка». Имеет особенности психофизического развития!
Всех, кто владеет информацией, просят сообщить: ПСО “Ангел” г.Витебск +375(33)900-7771.